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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti

Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti

Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci de o isimlerden birisi. Nermin Denizci son haliyle görenleri adeta şoke etti.

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 11:55
Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti

Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci gibi. Nermin Denizci'nin son haline bakın.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Yine kendisi gibi Yeşilçam oyuncusu olan Hikmet Gül'ün de öz kızı. Doktor Civanım, Şaban Pabucu Yarım, Yedi Bela Hüsnü, Çarıklı Milyoner gibi birçok Kemal Sunal filminde rol aldı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti

Yeşilçam'da bir dönemin en güzel en alımlı ve en başarılı oyuncularından biri olan Nermin Denizci'nin son hali. Son haline inanın çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti

Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü.

Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti

Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı.

Çarıklı Milyoner'de mirastan pay koparmaya çalışan ailelerden birinin kızını oynamıştır.

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