Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Yine kendisi gibi Yeşilçam oyuncusu olan Hikmet Gül'ün de öz kızı. Doktor Civanım, Şaban Pabucu Yarım, Yedi Bela Hüsnü, Çarıklı Milyoner gibi birçok Kemal Sunal filminde rol aldı.