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Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci yok artık dedirtti
Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci de o isimlerden birisi. Nermin Denizci son haliyle görenleri adeta şoke etti.
Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:10
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Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci gibi. Nermin Denizci'nin son haline bakın.
Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Yine kendisi gibi Yeşilçam oyuncusu olan Hikmet Gül'ün de öz kızı. Doktor Civanım, Şaban Pabucu Yarım, Yedi Bela Hüsnü, Çarıklı Milyoner gibi birçok Kemal Sunal filminde rol aldı.
Yeşilçam'da bir dönemin en güzel en alımlı ve en başarılı oyuncularından biri olan Nermin Denizci'nin son hali. Son haline inanın çok şaşıracaksınız...
Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü.
Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı.
Çarıklı Milyoner'de mirastan pay koparmaya çalışan ailelerden birinin kızını oynamıştır.