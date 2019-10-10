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Haberler > Galeri > Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok etti!

Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok etti!

Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Şabanoğlu Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:18 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:18
Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!
Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!

Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Şabanoğlu Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu.

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Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!
Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!

Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisindem biri olarak da tanıdığımız Sevda Aktolga, bu filmlerin çekildiği zamanlardan yıllar geçmesinin ardından yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!
Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!

Hababam Sınıfı serisinde Çalışkan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, doğum günündeki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 66. yaşını Bodrum'daki Torba Sanat Evi'nde dostlarıyla kutlayan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!
Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı. Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!
Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmi 'Şabanoğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle herkesi şok ettti!

Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti. İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğraf.

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