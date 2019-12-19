Yeşilçam'ın efsane 'Tonton' amcası Hulusi Kentmen vefatının 26. yılında anılıyor! İşte Yeşilçam'dan çok bilinmeyen kareler...

Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim alan ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı Astsubay olarak görev yapan Kentmen, bir müddet kara hizmetinde de bulundu ve askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki "Hisse-i Şayia" oyunuyla sahneye çıktı.

Hulusi Kentmen, Ülkü Erakalın'a verdiği bir röportajında deniz tutkusunu şöyle anlattı:

"Yavuz (Zırhlısı) yaralı, henüz tamir edilmemiş. Bütün ihtişamıyla İzmit'te yatardı. Biz o devirde ortaokula gidiyorduk. Aşağı yukarı sınıfın yarısı denizci olmaya heves ederdi. Deniz tutkusu öncelikle Körfez'de oturuşumuzdan geliyor. Ayrıca babamın bir sandalı vardı, onunla beraber balığa giderdim, ona yardım ederdim. Bahriyelilerin o afili kıyafetleri ve denizin yosun kokusu yok mu, o bambaşka bir şey."