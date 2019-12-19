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Haberler > Galeri > Yeşilçam'ın efsane 'Tonton' amcası Hulusi Kentmen vefatının 26. yılında anılıyor! İşte Yeşilçam'dan çok bilinmeyen kareler...

Yeşilçam'ın efsane 'Tonton' amcası Hulusi Kentmen vefatının 26. yılında anılıyor! İşte Yeşilçam'dan çok bilinmeyen kareler...

Yeşilçam'da pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, vefatının 26. yılında anılıyor. Hulusi Kentmen'in asıl mesleğinin denizaltıcı Astsubay olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Hulusi Kentmen'in hayatı olmak üzere Yeşilçam'dan bilinmeyen kareler...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2019 Perşembe 16:06 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2019 Perşembe 16:10
Yeşilçam'ın efsane 'Tonton' amcası Hulusi Kentmen vefatının 26. yılında anılıyor! İşte Yeşilçam'dan çok bilinmeyen kareler...

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen'in vefatının üzerinden 26 yıl geçti.

Zamanın Bulgaristan Krallığı'na bağlı Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912'de doğan ve daha sonra ailesiyle Türkiye'ye göç eden Hulusi Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfez'de geçirdi.

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Yeşilçam'ın efsane 'Tonton' amcası Hulusi Kentmen vefatının 26. yılında anılıyor! İşte Yeşilçam'dan çok bilinmeyen kareler...

Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim alan ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı Astsubay olarak görev yapan Kentmen, bir müddet kara hizmetinde de bulundu ve askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki "Hisse-i Şayia" oyunuyla sahneye çıktı.

Hulusi Kentmen, Ülkü Erakalın'a verdiği bir röportajında deniz tutkusunu şöyle anlattı:

"Yavuz (Zırhlısı) yaralı, henüz tamir edilmemiş. Bütün ihtişamıyla İzmit'te yatardı. Biz o devirde ortaokula gidiyorduk. Aşağı yukarı sınıfın yarısı denizci olmaya heves ederdi. Deniz tutkusu öncelikle Körfez'de oturuşumuzdan geliyor. Ayrıca babamın bir sandalı vardı, onunla beraber balığa giderdim, ona yardım ederdim. Bahriyelilerin o afili kıyafetleri ve denizin yosun kokusu yok mu, o bambaşka bir şey."

Yeşilçam'ın efsane 'Tonton' amcası Hulusi Kentmen vefatının 26. yılında anılıyor! İşte Yeşilçam'dan çok bilinmeyen kareler...

YÖNETMENLİĞİNİ FERDİ TAYFUR'UN YAPTIĞI FİLMLE İLK KEZ KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Refika Kentmen ile 1938'de dünya evine giren sanatçı, Volkan isminde bir oğul, daha sonra da iki torun sahibi oldu.

Eşi, bir röportajında "Hulusi herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir insandır. Herkes onu 'baba' diye sever. Ben de çok severim, 53 senemi vermişim, sevilmez mi?" diye bahsetti.

Yeşilçam'ın efsane 'Tonton' amcası Hulusi Kentmen vefatının 26. yılında anılıyor! İşte Yeşilçam'dan çok bilinmeyen kareler...

Emekliliğinin ardından kendisini sahnelere ve sinemaya veren Kentmen, halkevlerinde, Ses Tiyatrosu'nda ve Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıktı.

Kentmen, ilk kez 1942'de bir filmde kamera karşısına geçerken, seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Ferdi Tayfur'un yönetmen koltuğunda yer aldığı ve İhsan İpekçi'nin senaryosunu yazdığı "Senede Bir Gün" filmiyle yükselişi yakaladı.

Yeşilçam'ın efsane 'Tonton' amcası Hulusi Kentmen vefatının 26. yılında anılıyor! İşte Yeşilçam'dan çok bilinmeyen kareler...

Daha sonra bu filmleri 1948'de "İstiklal Madalyası", 1949'da "Şehitler Kalesi", 1950'de "Estergon Kalesi" ve "Züfikar'ın Gölgesinde", 1951'de "Barbaros Hayrettin Paşa" filmleri takip etti.

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