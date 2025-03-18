Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı olAn II. Abdülhamid Han ile arasındaki bağ duyanları şaşkına çevirdi. İşte Hafize Ana Adile Naşit ile 2. Abdülhamit'in arasında hayrete düşüren bağ...
HABER MERKEZİ
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Osmanlı Devleti padişahı 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağ ne olabilir? Bu isim arasındaki bağı ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri...
Sultan 2.Abdülhamid'in arşivinden çıkan fotoğraflar hem onun ince kişiliğine hem de saray yaşantısına ışık tutacak cinsten.
Sultan II. Abdülhamid'in çektirdiği fotoğraflardan oluşan Yıldız Arşivi'nden, sultanın ailesini ve Yıldız Sarayı'nın günlük yaşamını konu alan kitap, saraya ve saray yaşamına farklı bir bakış açısı getiriyor.
"Sultan II. Abdülhamid'in Aile Albümü"ndeki fotoğraflar Yıldız Sarayı'ndan kesitlerle başlıyor, şehzade ve sultanların fotoğraflarıyla devam ediyor.
Kitapta, Sultan Abdülhamid'in yanı sıra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecid'in soy ağacından şehzade ve sultanların özel fotoğrafları bulunuyor.
Fotoğrafların dizilişinde hanedan geleneğine uygun olarak öncelik şehzade fotoğraflarına verilmiş, sultan fotoğrafları şehzadelerden sonra yer almıştır.
Kitap "harem"e girebilen saray fotoğrafçıları Abdullah Frères (Abdullah Kardeşler) ve Vasilaki (Basile) Kargopoulo ile ilgili bilgilerle son buluyor.
Özel fotoğraflardan oluşan kitapta Sultan II. Abdülhamid'in büyük oğlu Mehmed Selim'in torunu Abdülkerim Osmanoğlu'nun "Büyük Dedem Sultan II. Abdülhamid", Gültekin Çizgen'in "Abdülhamid ve Fotoğraf" ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy'un "Görsel Tarihin Tapusu" başlıklı yazıları da yer alıyor.
Prof. Dr. Atasoy yazısında Yıldız Fotoğrafları ile ilk karşılaşmasını ve fotoğraflar üzerinde gerçekleştirdiği yıllar süren çalışmayı, emeği ve özveriyi anlatıyor.
Şehzadelerle sünnet edilen fakir çocuklar
Sultana arz edilen mücevherler
Ulviye Sultan
2.Abdülhamid'in kızı. II. Abdülhamid'in çok düşkün olduğu Ulviye Sultan, bir kaza neticesinde yanarak ölmüştür.
Yıldız Sarayı merasim dairesi
Yıldız Sarayı ve Yeni Köşk
Yıldız Sarayı`ndan tiyatro grubu
TİYATRO ESERLERİ SERGİLETİRDİ Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde de oynayan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da tanınıyor. Bu yetenekli sanatçı size bir yerlerden tanıdık geldi mi?
Naşid Özcan, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan'ın babaları.
Babalarındaki yetenek bu iki kardeşe de geçti ve Türkiye'nin hafızalarına kazınan isimler oldular.