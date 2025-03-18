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Haberler Galeri Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı olAn II. Abdülhamid Han ile arasındaki bağ duyanları şaşkına çevirdi. İşte Hafize Ana Adile Naşit ile 2. Abdülhamit'in arasında hayrete düşüren bağ...

HABER MERKEZİ

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Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Osmanlı Devleti padişahı 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağ ne olabilir? Bu isim arasındaki bağı ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri...

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Sultan 2.Abdülhamid'in arşivinden çıkan fotoğraflar hem onun ince kişiliğine hem de saray yaşantısına ışık tutacak cinsten.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Sultan II. Abdülhamid'in çektirdiği fotoğraflardan oluşan Yıldız Arşivi'nden, sultanın ailesini ve Yıldız Sarayı'nın günlük yaşamını konu alan kitap, saraya ve saray yaşamına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

"Sultan II. Abdülhamid'in Aile Albümü"ndeki fotoğraflar Yıldız Sarayı'ndan kesitlerle başlıyor, şehzade ve sultanların fotoğraflarıyla devam ediyor.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Kitapta, Sultan Abdülhamid'in yanı sıra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecid'in soy ağacından şehzade ve sultanların özel fotoğrafları bulunuyor.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Fotoğrafların dizilişinde hanedan geleneğine uygun olarak öncelik şehzade fotoğraflarına verilmiş, sultan fotoğrafları şehzadelerden sonra yer almıştır.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Kitap "harem"e girebilen saray fotoğrafçıları Abdullah Frères (Abdullah Kardeşler) ve Vasilaki (Basile) Kargopoulo ile ilgili bilgilerle son buluyor.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Özel fotoğraflardan oluşan kitapta Sultan II. Abdülhamid'in büyük oğlu Mehmed Selim'in torunu Abdülkerim Osmanoğlu'nun "Büyük Dedem Sultan II. Abdülhamid", Gültekin Çizgen'in "Abdülhamid ve Fotoğraf" ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy'un "Görsel Tarihin Tapusu" başlıklı yazıları da yer alıyor.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Prof. Dr. Atasoy yazısında Yıldız Fotoğrafları ile ilk karşılaşmasını ve fotoğraflar üzerinde gerçekleştirdiği yıllar süren çalışmayı, emeği ve özveriyi anlatıyor.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Şehzadelerle sünnet edilen fakir çocuklar

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Sultana arz edilen mücevherler

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Ulviye Sultan

2.Abdülhamid'in kızı. II. Abdülhamid'in çok düşkün olduğu Ulviye Sultan, bir kaza neticesinde yanarak ölmüştür.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Yıldız Sarayı merasim dairesi

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Yıldız Sarayı ve Yeni Köşk

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Yıldız Sarayı`ndan tiyatro grubu

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

TİYATRO ESERLERİ SERGİLETİRDİ
Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde de oynayan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da tanınıyor. Bu yetenekli sanatçı size bir yerlerden tanıdık geldi mi?

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Naşid Özcan, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan'ın babaları.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü

Babalarındaki yetenek bu iki kardeşe de geçti ve Türkiye'nin hafızalarına kazınan isimler oldular.

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ hayrete düşürdü