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Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Aile Şerefi'nin Oktay'ı herkesi şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Aile Şerefi'nin Oktay'ı herkesi şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsane filmi Aile Şerefi'nde, zengin bir ailenin kötü kalpli oğlu Oktay karakterini canlandıran usta oyuncu Eriş Akman sosyal medyayı salladı. Eriş Akman'ın son hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:18
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Aile Şerefi'nin Oktay'ı herkesi şaşırttı!

Efsane film Aile Şerefi'nde, maden suyu satarak geçinmeye çalışan yoksul bir ailenin küçük çocuğuna çarparak kaçan şımarık Oktay'ı hatırlamayanımız yoktur.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Aile Şerefi'nin Oktay'ı herkesi şaşırttı!

Küçücük çocuğa çarpıp kaçtığı yetmezmiş gibi bir de ailenin kızı Zeynep'e göz dikerek, izleyiciyi öfkeden deliye döndürmüştü Oktay.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Aile Şerefi'nin Oktay'ı herkesi şaşırttı!

Kendisini reddeden Zeynep'i arkadaşlarıyla kaçırmaya çalışmış, genç kıza tecavüz girişiminde bulunmuş ve Türk seyircisini gözyaşlarına boğmuştu.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Aile Şerefi'nin Oktay'ı herkesi şaşırttı!

Peki, Oktay karakterine hayat veren ve rolünün hakkını verdiği için yıllar geçse de nefretle hatırlanan usta oyuncu Eriş Akman, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Aile Şerefi'nin Oktay'ı herkesi şaşırttı!

71 yaşındaki oyuncu Eriş Akman, artık kameranın önünde değil, arkasında yer alıyor.

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