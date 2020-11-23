Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Aile Şerefi'nin Oktay'ı herkesi şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsane filmi Aile Şerefi'nde, zengin bir ailenin kötü kalpli oğlu Oktay karakterini canlandıran usta oyuncu Eriş Akman sosyal medyayı salladı. Eriş Akman'ın son hali görenleri şaşırttı. Efsane film Aile Şerefi'nde, maden suyu satarak geçinmeye çalışan yoksul bir ailenin küçük çocuğuna çarparak kaçan şımarık Oktay'ı hatırlamayanımız yoktur. Küçücük çocuğa çarpıp kaçtığı yetmezmiş gibi bir de ailenin kızı Zeynep'e göz dikerek, izleyiciyi öfkeden deliye döndürmüştü Oktay. Kendisini reddeden Zeynep'i arkadaşlarıyla kaçırmaya çalışmış, genç kıza tecavüz girişiminde bulunmuş ve Türk seyircisini gözyaşlarına boğmuştu. Peki, Oktay karakterine hayat veren ve rolünün hakkını verdiği için yıllar geçse de nefretle hatırlanan usta oyuncu Eriş Akman, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? 71 yaşındaki oyuncu Eriş Akman, artık kameranın önünde değil, arkasında yer alıyor. Akman, 2015 senesinde; senaryosu ve yönetmenliğini kendisinin, yapımcılığı da kızı Zeynep Akman ve Mehmet Uzer'in üstlendiği 'Adı İnsan' isimli filmi çekti. Usta isim, Instagram hesabından kızı Zeynep ve kedileriyle bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.