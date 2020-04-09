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Haberler Galeri Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tarkan'daki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş!

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tarkan'daki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş!

Sezgin Burak'ın çizdiği Tarkan çizgi romanındaki Tarkan karakteri 5 serilik filme konu olmuştu. Unutulmaz Kült filmler arasına giren serinin ilk filmi 1969 son filmi ise 1973 yılında izleyici ile buluşmuştu. Tüm filmlerin başrolünde Kartal Tibet yer aldı. İşte Tarkan serisinden daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 16:22
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tarkan'daki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş!
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Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tarkan'daki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş!
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tarkan'daki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş!
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tarkan'daki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş!
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tarkan'daki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş!
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