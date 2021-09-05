Yeşim Salkım'ın acı günü! Ünlü sanatçının babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu: "Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin."