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Haberler Galeri Yeşim Salkım'ın acı günü! Ünlü sanatçının babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeşim Salkım'ın acı günü! Ünlü sanatçının babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Pop müzik sanatçısı Yeşim Salkım'ın acı günü... Yeşim Salkım "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi sosyal medyadan verdi. Sanatçının babası 20 gün önce koronavirüse yakalanmıştı.

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 16:05 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 17:02
Yeşim Salkım'ın acı günü
Yeşim Salkım’ın acı günü

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Babasının 3 doz aşı olduğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından babası için dua istemişti.

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Yeşim Salkım'ın acı günü
Yeşim Salkım’ın acı günü

Salkım açıklamasında; "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti.

Yeşim Salkım'ın acı günü
Yeşim Salkım’ın acı günü

Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti.

Yeşim Salkım'ın acı günü
Yeşim Salkım’ın acı günü

Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu: "Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin."

Yeşim Salkım'ın acı günü
Yeşim Salkım’ın acı günü

Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım." notuyla acı haberi verdi.

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