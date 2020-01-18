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Yılan Hikayesi'nin Eleni'si son haliyle şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi olan Yılan Hikayesi'nde 'Eleni' karakterini canlandıran Yunan oyuncu Katerina Moutsatsos sosyal medyayı salladı. Herkesin konuştuğu Katerina Moutsatsos'un son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 19:41
Yılan Hikayesi'nin Eleni'si son haliyle şaşırttı

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisinde 'Eleni' karakterine hayat veren Yunan oyuncu Katerina Moutsatsos, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla izleyicinin gönlüne taht kurmuştu.

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Yılan Hikayesi'nin Eleni'si son haliyle şaşırttı

Peki, zarafeti ve Memoli'ye duyduğu yoğun aşkla akıllara kazınan Moutsatsos, şimdilerde ne yapıyor dersiniz?

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si son haliyle şaşırttı

Güzel oyuncu, yeni hayatına dair açıklamalarda bulundu. Moutsatsos, Los Angeles'da yaklaşık 7 yıldır yapımcılık mesleğini sürdürdüğünü, bu işi çok sevmesinin onu kameralar önünden uzaklaştırdığını söyledi.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si son haliyle şaşırttı

Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen Katerina, İstanbul'un büyüleyici bir yer olduğunu ve o yılların kendisi için çok özel olduğunu anlattı.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si son haliyle şaşırttı

Yunan güzel 'Türkiye'de en çok neyi özledin?'' sorusuna ''Tüm kalbimle ve dürüstlüğümle söylüyorum ki, Türk halkını çok özledim'' yanıtını vererek gözyaşlarına boğuldu.

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