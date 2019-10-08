Yılanın kuyruğundan çıkanlar görenleri şoke etti!

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor. İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması. Çıngıraklı yılan, Crotalinae alt ailesinde yer alan bir yılan cinsidir. Çıngıraklı yılanlar ısıya duyarlı özel gözleri ile zifiri karanlıkta bile fare, sıçan gibi sıcakkanlı avları bulabilirler.