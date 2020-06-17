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Haberler Galeri Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü. 'Evlendim' açıklamasıyla bir paylaşım yapan Tilbe, hayranlarını şoka uğrattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:03 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:09
Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Twitter hesabından evlendiğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

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Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

Ancak kısa sürede yeni paylaşımlar yapan Tilbe'nin o paylaşımını bir kedi sahiplendiği için yaptığı anlaşıldı.

Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

"BEYİM BÜTÜN VAKTİMİ ALIYOR, UYUTMUYOR"

Twitter hesabını aktif olarak kullanan usta sanatçı, peş peşe paylaşımlar yaparak "Evlendim, beyim bütün vaktimi alıyor. Yemek beğenmiyor, her yerde yatmıyor. Neredeyse uyutmuyor beni" dedi.

Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tilbe, bu paylaşımıyla gündem olunca kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

"DENGİNE GÖRE ERKEK YOK"

Ancak peş peşe yaptığı paylaşımlara devam eden Tilbe, sahiplendiği yavru kedinin fotoğrafını "Son sevgilim, uyuyor" notuyla paylaştı. Tilbe'nin kısa süreli yarattığı bu heyecan ise takipçilerini merak ettirdi.

Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

Ancak gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcılar sanatçı için "Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok" yorumunu yaptı.

Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılının Haziran ayında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlenmiş ve bu evlilik 6 yıl sürmüştü. Güngör Karahan'dan boşanmasının ardından ünlü olan Tilbe, bir daha hiç kimseyle nikah masasına oturmadı. Bu evliliğinden Sezen Burçin adında bir kızı olan Yıldız Tilbe'nin kızıyla benzerliği görenleri şaşırttı.

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