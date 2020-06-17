Yıldız Tilbe evlendi mi? Yaptığı paylaşım sosyal medyaya bomba gibi düştü

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılının Haziran ayında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlenmiş ve bu evlilik 6 yıl sürmüştü. Güngör Karahan'dan boşanmasının ardından ünlü olan Tilbe, bir daha hiç kimseyle nikah masasına oturmadı. Bu evliliğinden Sezen Burçin adında bir kızı olan Yıldız Tilbe'nin kızıyla benzerliği görenleri şaşırttı.