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Haberler Galeri Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması tüm ülkede sevinçle karşılandı. Karara sevinenlerden birisi de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:26
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Alınan karar sevinçle karşılanırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

"ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Alınan kararın ardından Twitter hesabından teşekkür eden şarkıcı Yıldız Tilbe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tilbe paylaşımında şunları söyledi:

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

"Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım.

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu, orası Osmanlı'nın veya ,başka hiçbir kurum yada kişinin değil, Fatihin'di. Sevindim valla.

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Ayasofya Bizansta iken, Allahın evi olan ibadethane idi . Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allahın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi, Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde Camiidir" ifadelerine yer verdi

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü.

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