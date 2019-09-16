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> Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak tuttuğu kızı Sezen ortaya çıktı! Görenler şok oldu...
Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak tuttuğu kızı Sezen ortaya çıktı! Görenler şok oldu...
Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin Karahan sonunda ortaya çıktı. Usta şarkıcı Yıldız Tilbe, henüz 16 yaşındayken 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Tilbe, evliliklerinden 1 ay sonra askere giden eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin senelerdir gözlerden uzak tuttuğu kızı Sezen'in annesine benzerliği herkesi şok etti. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı...
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:02
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan...
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