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Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?

Kilo vermek için onlarca diyet türü arasından doğru modeli seçmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Bir an önce kilolarından kurtulmak isteyenler, ketojenik diyetle bu sorunu çözebilir. Peki ketojenik diyet nasıl yapılır? Hangi ürün tüketilmeli hangisinden uzak durulmalı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1 Mart 2020 Pazar 01:36 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2020 Pazar 01:37
Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?
Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?

Cemrenin düşmesiyle birlikte doğa baharın gelişine hazırlanırken, bizleri de zayıflama telaşı sardı. Sosyal medya diyetleri, online diyet listeleri derken herkes doğru zayıflama yöntemini bulmak için kolları sıvamış durumda. Biz de bu haftadan itibaren sağlıklı zayıflama serisini başlatıp popüler diyetler ve zayıflama süreçleri hakkında bilgilerimizi sizinle paylaşalım istedik.

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Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?
Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?

HIZLI KİLO VEREBİLİRSİNİZ
İlk konumuz bu dönemde yıldızı oldukça parlayan ketojenik diyet. Hızlı kilo vermek isteyenlerin göz bebeği ketojenik diyet
nedir, nasıl uygulanır ve kimler uygulamalı? Ketojenik diyet özellikle epilepsi gibi nörolojik hastalıklarda tedavi amaçlı uygulanmaya başlanan ve atakların sıklığının azaltılması için ömür boyu uygulanması gereken bir diyet modeli olarak karşımıza çıkmıştır.

Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?
Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?

DÜŞÜK MİKTARDA YAĞ
Günümüzün zayıflama amaçlı ketojenik diyetinde ise, hem düşük miktarda karbonhidrat hem de düşük miktarda yağ içeren
bir model oluşturulmuştur. Son yapılan çalışmalar düşük kalorili ketojenik diyetin insülin direnci, metabolik hastalıklar ve zayıflama gibi durumlarda etkili olduğunu göstermektedir. Eğer epilepsi, alzheimer, parkinson gibi nörolojik hastalıklarda tedavi amaçlı ketojenik diyet tercih edecekseniz keton seviyesini yüksekte tutmak önemlidir, aksi takdirde faydasağlanamaz.

Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?
Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?

KİMLER KETOJENİK DİYET UYGULAMAMALI?

Gelişme çağındaki sağlıklı çocuklar, emziren anneler ve hamileler, böbrek hastaları ve yüksek kolesterol hastaları için ketojenik diyet risklidir.

HER BİREYDE FARKLI
Diyetler parmak izi gibi değişir. Her bireye iyi gelen diyet yağ-kas-su oranı, vücut kütlesi, boy, kilo, cinsiyet, yaş gibi verilere göre farklılık gösterir. Ketojenik diyet ne kadar göz bebeği olsa da sürdürülebilirlik açısından çok da kolay bir diyet modeli değildir. Mutlaka bir diyetisyen kontrolünde yapılması oluşabilecek zararlı etkilerin minimuma indirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?
Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?

UYGUN OLAN TÜR

Hangi türü uygulayacağınıza dair vereceğiniz karar, kilo miktarına ve diyetisyeninizin size uygun olan şeklini belirlemesine bağlıdır. Düşük kalorili diyete başladıktan sonra ideal kilonuza ulaştığınızda, diyeti sürdürmek sizi zorlayabilir. Bu durumda ise 100 gramdan daha az karbonhidrat içeren düşük karbonhidratlı diyete geçiş yapmanız ulaştığınız kiloyu korumanızı sağlar.

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