Yıldızı parlayan ketojenik diyet! Nasıl yapılır, kimler için uygundur?

KİMLER KETOJENİK DİYET UYGULAMAMALI?

Gelişme çağındaki sağlıklı çocuklar, emziren anneler ve hamileler, böbrek hastaları ve yüksek kolesterol hastaları için ketojenik diyet risklidir.

HER BİREYDE FARKLI

Diyetler parmak izi gibi değişir. Her bireye iyi gelen diyet yağ-kas-su oranı, vücut kütlesi, boy, kilo, cinsiyet, yaş gibi verilere göre farklılık gösterir. Ketojenik diyet ne kadar göz bebeği olsa da sürdürülebilirlik açısından çok da kolay bir diyet modeli değildir. Mutlaka bir diyetisyen kontrolünde yapılması oluşabilecek zararlı etkilerin minimuma indirilmesi açısından oldukça önemlidir.