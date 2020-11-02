  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...

Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...

Dünya genelinde çekilen bazı fotoğraflar ilginçliğiyle görenlerin dikkatlerden kaçmadı. Bu kareler arasından en tuhaf olanı ise yıllar sonra ağacın gövdesinden çıkanlar oldu.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2020 Pazartesi 14:23
Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...

Ornitorenk iskeleti

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...

Donmuş bir şelalenin iç kısmı

Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...

50 yıl önce Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu.

Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...

İskoçya'daki Skye Adası'nda 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi bulundu.

Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ekim ayında da zirve Atv’nin!
Ekim ayında da zirve Atv’nin!
  • SON DAKİKA