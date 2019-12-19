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Yıllarca çektiği baş ağrısının nedeni öyle bir şey çıktı ki...

Yaklaşık 30 yıl boyunca baş ağrısı ile yaşayan adam gittiği doktor sonrası hayatının şokunu yaşadı. Yıllarca baş ağrısı şikayeti yaşayan adamın kafasından çıkanlar ile doktorları bile şaşırttı. İşte şoke eden olayın detayları...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2019 Perşembe 16:21 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2019 Perşembe 16:24
Yıllarca çektiği baş ağrısının nedeni öyle bir şey çıktı ki...

Çin'in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989'da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında 'epilepsi' tanısı koyuldu.

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Yıllarca çektiği baş ağrısının nedeni öyle bir şey çıktı ki...

Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.

Yıllarca çektiği baş ağrısının nedeni öyle bir şey çıktı ki...

KURT BEYNİNE İÇTİĞİ SUDAN GİRDİ

Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang'in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu'ya göre, kurdun Zhang'in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.

Yıllarca çektiği baş ağrısının nedeni öyle bir şey çıktı ki...

KAFASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Ensesindeki mandalina büyüklüğündeki kist böyle alındı, içinden bakın ne çıktı.

Yıllarca çektiği baş ağrısının nedeni öyle bir şey çıktı ki...
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