Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki çalışmalar devam ediyor! Eklenen bölümler hızla yıkılıyor!

30 Mayıs sabahı Yılmaz Özdil'in villasına gelen işçiler, kaçak olan bölmelerin pencerelerini ve kapılarını söküp bahçe içerisine koyduktan sonra 5 gündür yıkıma devam ediyor. İlk olarak jeneratör odası ve müştemilatı yıkan işçiler bugün de yıkıma devam ediyor.