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Haberler Galeri Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki çalışmalar devam ediyor! Eklenen bölümler hızla yıkılıyor!

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki çalışmalar devam ediyor! Eklenen bölümler hızla yıkılıyor!

Yılmaz Özdil'in ofis diye alıp yazlık eve çevirdiği villanın yıkımı devam ediyor. 5. gününe giren çalışmalarda işçiler, kaçak olan bölmelerin pencerelerini ve kapılarını söküp bahçe içerisine koyduktan çalışmalara devam etti.

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 12:31
Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki çalışmalar devam ediyor! Eklenen bölümler hızla yıkılıyor!

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'da iş yeri diye aldığı, daha sonra yazlık ev olarak kullandığı denize sıfır villanın kaçak bölümlerinin yıkımı 5 gündür sürüyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün kontrolünde gerçekleşen yıkım, Özdil'in bulduğu işçilerle ağır bir şekilde devam ediyor.

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Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki çalışmalar devam ediyor! Eklenen bölümler hızla yıkılıyor!

30 Mayıs sabahı Yılmaz Özdil'in villasına gelen işçiler, kaçak olan bölmelerin pencerelerini ve kapılarını söküp bahçe içerisine koyduktan sonra 5 gündür yıkıma devam ediyor. İlk olarak jeneratör odası ve müştemilatı yıkan işçiler bugün de yıkıma devam ediyor.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki çalışmalar devam ediyor! Eklenen bölümler hızla yıkılıyor!

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, villada günlük inceleme yapıyor.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki çalışmalar devam ediyor! Eklenen bölümler hızla yıkılıyor!

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bitez Mahallesi'nde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümünün kaçak olduğu tespit edilmişti.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki çalışmalar devam ediyor! Eklenen bölümler hızla yıkılıyor!

Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti.

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