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Yörük kadınların yayladaki zorlu yaşamları

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Kocayayla köyünde yaşayan ve her yıl yaz aylarında yaylaya çıkan Karakeçili Yörük kadınları, yaylalarda zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:12 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:22
Yörük kadınların yayladaki zorlu yaşamları

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte hayat mücadelesine başlayan Yörük kadınlar, gece saatlerine kadar çalışarak yaşamlarını sürdürüyor Baharın başlaması ile yüksek kesimlere göç etmeye başlayan Yörükler yaklaşık 6 ay yaylada kalarak geçimlerini peynir yaparak sağlıyor.

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Yörük kadınların yayladaki zorlu yaşamları

Yaylada bir günlük yaşamını aktaran Firdevs Şahin, "Biz Yörük kadınları Nisan ayında yaylaya çıkarız. Sabah 6'da kalkar ve çobanlara kahvaltı hazırlayıp işlerine göndeririz. Daha sonra ev işlerini, yemek ve peynir yapımına başlarız. Öğleye doğru çobanlar hayvanlar ile geri döner.

Yörük kadınların yayladaki zorlu yaşamları

Onlara hazırlıklarını yaparız ve gün boyu bu şekilde hazırlıklarımız devam eder. Hayvanlar akşam döndüğünde sağım işlemi yapar ve ertesi günde peynir yapımı ve diğer işler ile vaktimizi hiç boş olmayacak şekilde geçiriyoruz.

Yörük kadınların yayladaki zorlu yaşamları

Bu yaşam tarzı yılın 6 ayı boyunca aynı şekilde devam eder. Baharın başlaması ile göç etmeye başlarız. Çok zorlu ve yorucu göçten sonra yerleştiğimiz yerde yine zorluklar ile işlerimize devam ederiz. Yaylaya ailecek göç ediyoruz.

Yörük kadınların yayladaki zorlu yaşamları

Pek birbirimizden ayrılmıyoruz. Çocukların okul dönemi olduğunda çocuklardan ayrı kalırız onun dışında pek ayrı kalmayız. Yaylada bulunan kadınlar ile de imece usulü ile işlerimizi yapıyoruz. Yayla komşularımız ile bir araya gelerek yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Yaylada gün boyu işlerle uğraşıyoruz. Keçilerimiz yayılımdan geldikten sonra sütünü sağıp peynir yapımına başlıyoruz" dedi.

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