Yörük kadınların yayladaki zorlu yaşamları

Pek birbirimizden ayrılmıyoruz. Çocukların okul dönemi olduğunda çocuklardan ayrı kalırız onun dışında pek ayrı kalmayız. Yaylada bulunan kadınlar ile de imece usulü ile işlerimizi yapıyoruz. Yayla komşularımız ile bir araya gelerek yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Yaylada gün boyu işlerle uğraşıyoruz. Keçilerimiz yayılımdan geldikten sonra sütünü sağıp peynir yapımına başlıyoruz" dedi.