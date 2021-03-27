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Yufkacıya kaçan eltiler anlattı Esra Erol çileden çıktı
Yufkacıya kaçan eltiler anlattı Esra Erol çileden çıktı
Herkes Esra Erol'da yaşanan inanılmaz olayı konuşuyor. Hamide Duran adlı iki elti, bir yufkacıya kaçtı. İnanılmaz olay kadınlardan birinin eşinin canlı yayında anlatmasıyla ortaya serildi. Daha sonra 2 elti canlı yayına bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattı, bağlantı sırasında stüdyo buz kesti. şte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar ve ilginç olayın detayları...
Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:20
Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:29
ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un programında 'Pes' dedirten bir olay yaşandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi" dedi.
Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
ELTİLER KONUŞTU:
Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir.
Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi "bir daha yapmayacağım" dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."