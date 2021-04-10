Yüksek riskli Denizli'de korkutan kalabalık

Spor mağazası işleten Emin Manas, "Denizli'nin kırmızı renge geçmemesi için kurallara sıkı sıkı uymalıdır. Caddeler kalabalık, vatandaşlar mesafeye dikkat etmiyor. Bir an önce önlem alınmalıdır" dedi. Mesut Güler ise, "Hastalıktan korunmak için vatandaş olarak önlem almak elimizde. Kurallar da belli, sosyal mesafe, temizlik ve maskedir. Denizli, turuncudan kırmızıya doğru yükselişti. Kırmızıya yükselip, sıkıntılı günler yaşamak yerine, kurallara uymak elimizde. Aşı süreci tamamlanıncaya kadar vatandaş olarak tedbirlere uymalıyız" diye konuştu.