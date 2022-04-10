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Yumurta kabuğundan sanat! Polis memurunun ilginç hobisi; Her birini ince ince işliyor...
Yumurta kabuğundan sanat! Polis memurunun ilginç hobisi; Her birini ince ince işliyor...
Hassas cihazlarla oyarak şekil verdiği yumurta kabuklarını rengarenk boyayan Uşak'ta görevli polis memuru Zafer Bozdemir, bu sanatı ülke genelinde yaygınlaştırmak istiyor. Bozdemir, "Tamamen hobi, stres amaçlı yaptığım bir iş. Ben atölyeme geldiğim zaman burayı bir atölye olarak değil terapi merkezi olarak görüyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:19
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:22
Uşak İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Zafer Bozdemir, üzerine yaptığı işlemeler ve figürlerle yumurta kabuklarını birer sanat eseri haline getiriyor.
Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan iki çocuk babası Zafer Bozdemir (48), 2017 yılında yumurta oyma sanatıyla ilgili izlediği bir videodan etkilenerek bu sanatı denemeye karar verdi.
Kendisine oyma işlemi yapacağı mikromotor adı verilen cihazı alan Bozdemir, deneme yanılma yöntemiyle atık yumurta kabuklarının üzerine çeşitli figürler ve motifler işlemeye başladı.
Bu alanda kendisini geliştiren Bozdemir, kent merkezinde kiraladığı 10 metrekarelik atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Mesai saatlerinin ardından atölyesine geçen Bozdemir, çeşitli boyutlardaki içi boşaltılmış yumurta kabuklarının üzerine Türk bayrağı, Türkiye haritası, çeşitli yazılar, desenler ve figürler işliyor.
Bozdemir, atölyesinde yaptığı işlemeleri çoğaltıp, ilerleyen zamanlarda bir sergi açarak yumurta oyma sanatının Türkiye'de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamak istiyor.