Haberler Galeri Yumurta kabuğundan sanat! Polis memurunun ilginç hobisi; Her birini ince ince işliyor...

Yumurta kabuğundan sanat! Polis memurunun ilginç hobisi; Her birini ince ince işliyor...

Hassas cihazlarla oyarak şekil verdiği yumurta kabuklarını rengarenk boyayan Uşak'ta görevli polis memuru Zafer Bozdemir, bu sanatı ülke genelinde yaygınlaştırmak istiyor. Bozdemir, "Tamamen hobi, stres amaçlı yaptığım bir iş. Ben atölyeme geldiğim zaman burayı bir atölye olarak değil terapi merkezi olarak görüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:19 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





