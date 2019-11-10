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Yumurta vücuda etkileri nelerdir? Eğer günde 2 yumurta yerseniz...

Mutfakların vazgeçilmezi yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre, düzenli olarak her gün yumurta yenildiğinde vücuda inanılmaz fayda sağlıyor. Peki yumurtanın bilinmeyen faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 11:51 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 12:00
Yumurta vücuda etkileri nelerdir? Eğer günde 2 yumurta yerseniz...

Her gün düzenli olarak 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda meydana gelmesi mümkün 7 olay…

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Yumurta vücuda etkileri nelerdir? Eğer günde 2 yumurta yerseniz...

TOKSİNLERİN ATILMASINI SAĞLAR

Biyotin, B vitamini ve sindirilebilir besleyici proteinler saç ve cildin güçlenmesine katkıda bulunur. Tavuk yumurtalarında bulunan fosfolipitler, toksinlerin karaciğerden atılmasını destekler.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yumurta yemek kadınlarda meme kanserini %18 azaltıyor.

Yumurta vücuda etkileri nelerdir? Eğer günde 2 yumurta yerseniz...

KIRIŞIKLIKLAR AZALIR

Bu bilgi Hollandalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan anlaşılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların % 87'sinde yaşlılık lekeleri kayboldu ve cilt buruşukluğu kaldırıldı. Erkeklerin, göz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür şekilde düzeltildi.

Yumurta vücuda etkileri nelerdir? Eğer günde 2 yumurta yerseniz...

KİLO VERME HIZLANIR

Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda tavuk yumurtası tüketimiyle düşük kalorili bir diyet uygularsanız, kilo verme iki kat hızlanıyor. Ayrıca selülitlerin kaybolması da bu sayede sağlanabilir.

Yumurta vücuda etkileri nelerdir? Eğer günde 2 yumurta yerseniz...

GÖRME BOZUKLUKLARINI DÜZELTİR

Yeni araştırmalar, tavuk yumurtalarının lutein yönünden zengin olduğunu göstermiştir. Bu madde berrak ve keskin görme olaylarından sorumludur. Düzenli yumurta görüşünüzü düzeltir.

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