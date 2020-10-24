Yüzlerce insanı öldüren katil! Hava karardığında...

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları... Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları... Sizce en çok hangi canlı 'öldürüyor'? İşte dünyanın en ölümcül canlıları... Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor? Timsah (Alligator) Köpekbalığı Köpekbalığı Kurt