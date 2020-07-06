Z kuşağı nedir? Z kuşağının özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor? İşte detaylar...

Okullarından arta kalan zamanın yüzde 41'ini telefon ve bilgisayarları birden çok konuşmayı aynı anda idare ederek geçiriyorlar. Ayrıca yapılan araştırmalara göre, Z jenerasyonu 'fırsatı kaçırma korkusu'na (FOMO) sahip ve bu yüzden iletişimin çok kritik olduğunu düşünüyor.

Kendilerine bir akıl hocası arayan Y jenerasyonunun yanında, Z jenerasyonunun işlerini kendi başlarına halletmeye çalışıyor.

Ekonomiye olan ilgileri ve verdikleri önem; toplumsal suçlara, siyasete, ailelerinin iş güvenliğinden veya satın aldıkları ürünlerin maliyetinden daha fazla.

Yapılan araştırmalara göre en fazla parayı yiyecek ve içecek için harcıyorlar. Daha sonra ise giyimleri geliyor. Ev yemeklerini işlenmiş ürünlere tercih ediyorlar. Ayrıca mikrodalgada ısıtılmış yiyecekler yerine ocakta veya fırında kızartılmış besinleri daha lezzetli buluyorlar. Z jenerasyonunun salata tüketiminin önümüzdeki 5 yılda daha da artması bekleniyor.