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Zamanın tanığı saat kuleleri

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden saat kuleleri, kentlerin simge yapıları niteliğiyle ilgi görüyor. Bulundukları şehirlerin en çok ilgi gören mimari eserleri arasında yer alan yapılar, AA ekiplerince havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:44
Zamanın tanığı saat kuleleri

Zengin doğa ve bitki örtüsüne ev sahipliği yapan Türkiye coğrafyası, eşsiz tarihi ve kültürel zenginlikleri barındırıyor. Saat kuleleri de zengin mirasın nadide örnekleri arasında yer alıyor.

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Zamanın tanığı saat kuleleri

İcadıyla adeta devrim yaratan saat, küçülüp evlere ve ceplere girmeden, kollara takılmadan önce kent meydanlarında herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunuyordu.

Zamanın tanığı saat kuleleri

Ülkenin pek çok kentinde yer alan, görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, şehirlerin en çok dikkati çeken mimari eserleri olarak asırlardır zamana tanıklık ediyor. Bulundukları kentlerin simgeleri haline gelen saat kulelerinden bazıları, AA ekiplerince havadan görüntülendi.

Zamanın tanığı saat kuleleri

KONAK MEYDANI'NIN SÜSÜ İZMİR SAAT KULESİ

Kentin simgesi olan İzmir Saat Kulesi, Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla inşa ettirildi.

İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa, oğlu Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa'dan oluşan komisyon tarafından yaptırılan 25 metre yüksekliğinde 4 katlı ve sekizgen planlı kule, Konak Meydanı'nı süslüyor.

Zamanın tanığı saat kuleleri

ANTALYA, NİĞDE VE ERZURUM'DA ZAMANA TANIKLIK EDİYORLAR

"Turizmin başkenti" Antalya'da, Kaleiçi'nin giriş kapısı alanı olan Kalekapısı bölgesindeki saat kulesi, kentin silüetini oluşturan en önemli eserler arasında gösteriliyor.

Milattan sonra 9. yüzyılda Doğu Roma (Bizans) döneminde inşa edilen beşgen burç, 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine 20. yüzyılın başlarında, kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildi. 1942 yılındaki fırtınada yıkılmadan önce bir kubbe şeklinde olan yerden 14 metre yükseklikteki kule, kare yapıda onarıldı.

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