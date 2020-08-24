Zamanın tanığı saat kuleleri

ANTALYA, NİĞDE VE ERZURUM'DA ZAMANA TANIKLIK EDİYORLAR
"Turizmin başkenti" Antalya'da, Kaleiçi'nin giriş kapısı alanı olan Kalekapısı bölgesindeki saat kulesi, kentin silüetini oluşturan en önemli eserler arasında gösteriliyor.
Milattan sonra 9. yüzyılda Doğu Roma (Bizans) döneminde inşa edilen beşgen burç, 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine 20. yüzyılın başlarında, kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildi. 1942 yılındaki fırtınada yıkılmadan önce bir kubbe şeklinde olan yerden 14 metre yükseklikteki kule, kare yapıda onarıldı.