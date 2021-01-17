Zayıflamak için açlık otu kullananlar dikkat!

Bitkinin antioksidan etkisi olduğu ve kan şekerinin düzenlenmesinde etkisi olduğu biliniyor ancak kanıtlar çok yeterli değil. Zayıflamak için böyle otlar yerine sağlıklı ve dengeli beslenme yapılmalı ve bunun yanında da bazı bitki çaylarından takviye alınmalıdır. Biz genelde yeşil çay, beyaz çay, kiraz sapı, rezene ve papatya gibi çayları tavsiye ediyoruz. Bunun yanında sinameki, açlık otu gibi çayların tüketilmemesi, tüketilecekse günde 1-2 fincandan daha fazla tüketilmesini tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.