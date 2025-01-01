Zembilli’nin genç yürekleri ile tanışın! Atv’nin yeni dizisi 3 Ocak’ta başlıyor

Gülnur Taşçı (Melis Özçimen): Gözü yükseklerdedir Gülnur'un. Herkesi, her şeyi küçümser. Havalıdır, alımlıdır, biraz artistliğe düşkündür.
Şükran Elmaz (Melisa Bostancıoğlu): Mütevazi, kendi halinde, aklı başında bir kızdır Şükran. Abisi Necip'in tersine herkesin iyiliğini, mutluluğunu ister. Gönül almaya, küsleri barıştırmaya çalışır.
Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.
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