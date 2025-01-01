Zembilli’nin genç yürekleri ile tanışın! Atv’nin yeni dizisi 3 Ocak’ta başlıyor

Fidan Harmancı (Damlasu İkizoğlu): Herkes onu neşesiyle, gülüşüyle bilir. Bir güvercinin kanadında sevda şiirleri konardı penceresine. Kasabanın pehlivan delikanlısı, Adem'le sevdalıydılar birbirlerine.

İlyas Dibekçi (Atakan Hoşgören): İstediğini elde etmek için yapmayacağı şey yoktur İlyas'ın. Sevgisiz ve yalnız büyümenin cezasını herkese keser. İlyas'a göre aşk için her şey mübahtır…

Kadir Doğramacı (Özgür Cem Tuğluk): En büyük hayali müzisyenlik olduğu için köy düğünlerinde, sünnetlerde, nişanlarda şarkıcılık yapar ama kasabanın fırıncısıdır Kadir. Hiç anlaşamadığı babasıyla başı derttedir. İflah olmaz şekilde aşık olduğu kızı kaçıracak kadar gözünü karartır.