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Zeytinyağı hırsızları bir kez daha yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 69 bin 811 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 153 kişi yakalanırken, 594 farklı asayiş olayında ise 458 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, daha önce zeytinyağı hırsızlığından gözaltına alınıp haklarında işlem yapılanlar da var.

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:48 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





