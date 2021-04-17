Zeytinyağlı koruklu bamya yemeği nasıl yapılır?

Koruk suyunun geçmişi Roman-Bizans dönemi olup Ortaçağ Avrupası'nın yanı sıra İstanbul Saray ve halk mutfağında da sevilerek tüketilmiştir. Saray mutfağında koruk sadece yemek ve salata olarak değil aynı zamanda şerbet olarak da tüketilmiştir.