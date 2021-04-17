Zeytinyağlı koruklu bamya yemeği nasıl yapılır?

Zentinyağlıların gözbebeği olan koruklu bamya yemeği severek tüketiliyor. İnsan sağlığa faydaları saymakla bitmeyen, bağırsaklara dost olan zeytinyağlı koruklu bamya yemeğinin nasıl yapıldığını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:37
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Zentinyağlıların gözbebeği olan koruklu bamya yemeği severek tüketiliyor. İnsan sağlığa faydaları saymakla bitmeyen, bağırsaklara dost olan zeytinyağlı koruklu bamya yemeğinin nasıl yapıldığını haberimizde derledik.
Zeytinyağlı koruklu bamya yemeği, koruk ile bir araya geldiğinde lezzetine lezzet katar. İdrar sökücü özelliği de bulunan koruklu bamya yemeğine eskilerden günümüze sofralarda sıkça rastlamaya devam ediyoruz.
Koruk suyunun geçmişi Roman-Bizans dönemi olup Ortaçağ Avrupası'nın yanı sıra İstanbul Saray ve halk mutfağında da sevilerek tüketilmiştir. Saray mutfağında koruk sadece yemek ve salata olarak değil aynı zamanda şerbet olarak da tüketilmiştir.
18. ve 19. yüzyıl İstanbul yemeklerinde bamya bastısı, zeytinyağlı bamya, bamya dolması olarak karşımıza çıkan bamyadan aynı zamanda bamya kavurması, yumurtalı bamya, bamyalı güveç, bamya çorbası, bamya salamurası, bamya turşusu yapılmıştır.
İstanbul sarat ve halk mutfağında Amasya bamyası tercih edilmiştir. Bağırsakları çalıştıran bamya yaş tüketildiği gibi kuru olarak da kışın sofralarından eksik olmamıştır. İstanbul mutfağında Osmanlı döneminde, özellikle bamya pişirilirken mutlaka koruk suyu konulmuştur. Zamanla unutulan koruk suyunun yerini günümüzde limon ve limon tuzu almıştır.