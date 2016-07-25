EGE’DE DARBECİ AVI SÜRÜYOR

ALİ EYCE / KAZIM YÖRÜKCE / SEBAHATTİN ALP

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki bir grup askerin darbe girişimin ardından FETÖ örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltına alınan hakim, savcı, asker bürokratlar arasında kritik isimler de yer alıyor. İzmir'de darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 30 hakim ve savcıdan 24'ü tutuklandı. 6'sı ise sağlık gerekçeleri nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan hakim ve savcılar, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri altında dün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato ve 5 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen 30 kişinin ifadelerinin alınması yaklaşık 9 saat sürdü.

İzmir'de 24 hakim tutuklandı

Şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları yönünde somut deliller bulunduğunu belirten hakim; savcılar Yalçın Şahinkaya, Sinan Taşkın, Emrah Kalaycı, Atilla Ulupınar ve Uğur Hadimli ile hakimler Atilla Rahman, Muharrem Barut, Mustafa Taşkın, Gültekin İpteş, Mustafa Kayın, Yalçın Cebiş, Gökhan Korkmaz, Ramazan Güleç, Dursun Özdemir, Bilgin Özbey, Murat Kopal, İrfan Aras, Yusuf Altıntaş, Ali Aksel, Aziz Ulupınar, Ali Akın, Edip Hüsnü Özen, İshak Karadavut ve Ayhan Uyar'ın tutuklanmasına karar verdi. Hakim, savcılar Kadir Bakırcı ve Mehmet Bayram ile hakimler Nazan Esma Somak, Mehmet Ayan, Atilla Metehan ve Bekir Erin'i ise sağlık problemleri nedeniyle, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Foça hakimi cezaevinde

Tutuklananlar arasında Foça'da 4 yıl önce meydana gelen iki askerin öldüğü bombalama olayının soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Sinan Taşkın ve Çeşme eski Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Çocuk Savcısı Uğur Hadimli de yer aldı. İzmir merkezli 13 ilde yapılan yasadışı dinleme operasyonunda gözaltına alınan 10 polisi yetkisi olmadığı halde serbest bırakan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, verdiği skandal kararlarla tanınıyordu.

Kuşadası'nda 3 tutuklama

Öte yandan Kuşadası'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet, 1'inci Asliye Ceza Hakimi Ahmet Karaköse ve 2'nci Asliye Hukuk Hakimi Dilek Karaköse tutuklandı. Soruşturmada adı geçen 3'üncü Asliye Ceza Hakimi Hasibe Başaran'ın ise görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan dün Kuşadası emniyetinde görevli üç komiser yardımcısı ve dört polis memuru da açığa alındı.

Bodrum'da 8 gözaltı

Bodrum'da ise 1 hakim, 3 savcı, 1 komiser ve 3 polis memuru gözaltına alındı. 1 komiser ve 3 polis memuru da görevden uzaklaştırılmalarının ardından gözaltına alındı.

Aydın'da 4 bürokrat açığa alındı

Aydın'da görev yapan 3 vali yardımcısı ve bir kaymakam açığa alındı. FETÖ darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan soruşturma Aydın'a da uzandı. Aydın Vali Yardımcıları İbrahim Ballı, Necdet Türker ve İbrahim Yurdakul ile İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Söke ve Kuşadası'nda yargı mensuplarına yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Söke'de 9 hakim ve savcı gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda Söke Hakimi Bora Topuz ile savcı Fatih Yücel tutuklandı. Gözaltı kararı bulunan hakim Fatma Zehra Tunca Karaman'da, hakim Rahmi Aslan da Adana'da tutuklanmıştı. Söke Hakimi Sevinç Özdemir Uğur ve savcı Muhammed Talha Alkan ise serbest bırakıldı.

Söke Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Mehmet Üre ile Söke hakimleri Yusuf Evren ve Kerim Kuru'nun da sorgularının tamamlanmadığı öğrenildi.

Kuşadası'nda ise gözaltına alınan Hakim Dilek Karaköse ve Ahmet Karaköse ile Savcı Çetin Küçet çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Soruşturmada adı geçen 3'üncü Asliye Ceza Hakimi Hasibe Başaran'ın görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İzmir hakimi Aydın'da teslim oldu

HSYK 2. Dairesi tarafından açığa alınan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 Haziran'daki kararnameyle Aydın'dan İzmir'e giden Hakim Mustafa Mutlu ve eşi Hakim Asuman Turan Mutlu, Aydın'da teslim oldu.

Mustafa Mutlu soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderilirken, eşi Asuman Turan Mutlu Aydın Emniyeti'ne götürüldü.

Denizli eski Valisi Demir de listede

Darbe soruşturması kapsamında 30 Ağustos 2011-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Denizli Valisi olarak görev yapan Abdülkadir Demir de açığa alındı. Denizli Valisi olarak 3 yıl görev yapan Demir, o dönemde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek merkeze alınmayı talep etmiş, talebi olumlu karşılanarak Denizli'den ayrılmıştı. Soruşturma kapsamında açığa alınan vali yardımcıları ve kaymakamların isimleri de belli oldu. Denizli'deki kamu personelleriyle ilgili soruşturma çerçevesinde Pamukkale Kaymakamı Veysel Beyru ve Honaz Kaymakamı Turgut Gülen'in açığa alındığı açıklandı.

Görevden el çektirilen Vali Yardımcılarının ise Alaattin Aktaş, Tuncay Engin, İsmail Kaygısız ve Mehmet Canoğlu olduğu belirlendi.

Kırıkkale'ye geçici görevle giden Vali Yardımcısı Mehmet Canoğlu, Hrant Dink cinayetinde emniyetin ihmalinin bulunmadığı yönünde rapor hazırlamış ve aklanmalarını sağlamıştı. Canoğlu'nun hazırladığı rapor nedeniyle Başbakanlık Teftiş Kurulu ile Mülkiye Müfettişliği arasında kriz yaşanmış, ardından başmüfettiş hakkında "meslekten ihraç" talepli soruşturma açılmıştı.

Darbeci Albay tutuklandı

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Jandarma Albay Şahin Keskinkılıç tutuklandı. Darbe girişiminde görev aldığı iddiasıyla önceki gün Ankara'da gözaltına alınarak kente getirilen Keskinkılıç'ın Uşak Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Keskinkılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, Silahlı terör örgütü kurmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Tire'de F Tipi operasyon

Darbe girişiminin ardından Tire Adliyesi'nde görev yapan biri kadın iki hakim ile Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan biri komiser yardımcısı iki polis açığa alındı. F Tipi örgütün 15 Temmuz akşamı gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminin yankıları devam ediyor.

İddiaya göre, Tire Adliyesi'nde görevli hakimler G.C. ile E.T. HSYK kararıyla açığa alındı. Hakimlerden, E.T.'nin Cuma günü Tire Adliyesi ile ilişkisini kestiği ve Malatya'ya tayininin çıktığı öğrenildi. Öte yandan Tire Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı C.Ş. ile polis memuru R.T.'nin İçişleri Bakanlığı kararıyla açığa alındığı bildirildi.