Korkut’a FETÖ gözaltısı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin ardından örgüt üyelerine yönelik başlatılan operasyonda ismi gündeme gelen SOCAR Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandı. Daha önce konuyla ilgili haberlerde FETÖ'ye yakın olduğu öne sürülen SOCAR bünyesindeki Petkim'in Genel Müdürü Sadettin Korkut görevden alındı. Korkut, görevden alınmasının ardından dün akşam saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Korkut'un Karşıyaka'da kendi ikameti dışında bulunduğu adresin bir ihbar üzerine tespit edildiği ve gözaltı işleminin bu şekilde gerçekleştiği belirtildi.

200 çalışan işten çıkarıldı

Öte yandan, Petkim'de yine FETÖ örgütü ile bağlantılı oldukları belirtilen Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov, Kamu İlişkileri Grup Direktörü Ömer Adsız, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Ilgar Mehmetoğlu ile IT Direktörü Fuat Ulugay'ın da görevlerine son verildi.

Petkim'de ayrıca 200'e yakın çalışanın da işten çıkarıldığı kaydedilirken SOCAR Türkiye'de yeniden bir yapılanmaya gidileceği ifade edildi.

Naksan'da görev yapmıştı

Sadettin Korkut, daha önce kayyum atanan ve FETÖ ile ilişkileri nedeniyle sahipleri tutuklanan Gaziantepli Naksan Holding'in Genel Müdürlüğü'nü de yapmıştı. Bu arada Petkim'de Korkut'un yerine Genel Müdürlüğe SOCAR Enerji Yunanistan CEO'su Annar Mammadov'un getirildiği bildirildi.

6 ay önce bizzat Türk hükümetinin istihbaratı sonucunda SOCAR Türkiye 1'inci Başkanı olan Samir Kerimli'nin de FETÖ'yle ilişkisi nedeniyle görevden alındığı belirtilmişti.

Kerimli'nin ayrılması sonrasında SOCAR içinde yine paralel terör örgütü ile ilişkisi olan kişilerle ilgili çalışmaların da sürdüğü kaydedilmişti.

Bu isimlerin arasında görevden alınan Korkut, Damirov, Adsız ve Mehmetoğlu'nun dışında Enstitü Genel Sekreteri Harun Yavaş, Satın Almalar Direktörü Çetin Korkut, SOCAR Power ortağı Enver Taner Baltacı, Yasar Çoruh ve Tolga Toprak isimleri de geçiyordu.