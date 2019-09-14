Evlat nöbetiyle destan yazılıyor

Diyarbakır'da çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. HDP binasında evlat nöbeti tutan ailelere 14 yaşında İstanbul'dan kaçırılan oğlulları Tuncay için gelen Fatma Bingöl ve Şevket Bingöl'ün katılmasıyla sayı 28'e yükseldi. Annelerin evlat direnişinde 11. gün geride kaldı

Diyarbakır'da çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. HDP binasında evlat nöbeti tutan ailelere 14 yaşında İstanbul'dan kaçırılan oğlulları Tuncay için gelen Fatma Bingöl ve Şevket Bingöl'ün katılmasıyla sayı 28'e yükseldi. Annelerin evlat direnişinde 11. gün geride kalırken, çocuğunun 2015'te İstanbul Arnavutköy'den HDP tarafından kaçırıldığını sonra da dağda olduğunu öğrendiğini söyleyen Şevket Bingöl, "En azından sağ mı onu söyleyin, resmini gösterin dedim göstermediler" ifadelerini kullandı.



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Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da HDP önünde destansı bir mücadele veren anneleri ziyaret etti. Soylu, annelere "Sonuna kadar yanınızdayız" dedi. Annelerin, "Buradan ayrılmayacağız" sözü üzerine Soylu, "Bütün milletimiz sizlerle beraber. Siz sadece kendi çocuklarınızın değil, bütün çocukların annesi oldunuz. Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Türkiye sizinle tek yürek" diye konuştu.