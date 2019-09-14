Kundaktan ölüme yolculuk

Türkiye üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmek için küçük bir botla denize açıldıktan sonra fırtınaya yakalanan, aralarında kundaktaki 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 43 kaçak göçmeni ölümden son anda sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Türkiye üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmek için küçük bir botla denize açıldıktan sonra fırtınaya yakalanan, aralarında kundaktaki 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 43 kaçak göçmeni ölümden son anda sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenler arasında bulunan ve ıslandığı için soğuktan titreyen Suriye uyruklu 4 aylık Ali bebeğin durumu yürekleri dağladı.



SADECE 4 AYLIK



Daha iyi bir yaşam için ölümü bile göze alan kaçak göçmenlerin umuda yolculuk mücadelesi bir türlü bitmiyor. Kuşadası Körfezi'nden dün sabaha karşı denize açılan, içinde 42 Suriye ve 1 İran uyruklu kaçak göçmenin bulunduğu bot, karadan 2 mil uzaklaştıktan sonra fırtınaya yakalandı. Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, yağıştan dolayı botları suyla dolan göçmenlerin yardımına yetişti. Fırtına ve sağanak yağıştan dolayı ölümden son anda kurtarılan göçmenler arasındaki 4 aylık kundakta bir bebek bulunması dikkat çekti. Yağmurdan ıslanan Suriye uyruklu Ali bebeğin üzeri değiştirilirken, ekipler sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin karnını da doyurdu.

İHSAN KARATAŞ