Manisa Akhisar'da CHP ve İyi Parti arasında kriz büyüyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan CHP ve İYİ Parti arasındaki kriz derinleşiyor. CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun seçim öncesinde başkan yardımcılığı için söz verip, seçimin ardından İyi Partili isimlere yer vermemesiyle başlayan kavgada, iki taraf da karşılıklı açıklamalarına devam ediyor. Son olarak İyi Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, sosyal medya hesabından bomba açıklamalarda bulundu ve krizi bir adım daha ileri taşıdı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ittifak yapan, seçimlerin ardından ise koltuk paylaşımı sırasında kavgaya tutuşan CHP ve İyi Parti arasında kriz derinleşiyor. Bu defa kriz, Manisa'nın Akhisar ilçesinde CHP ve İYİ Parti arasında patladı. Yerel seçimlerde adayların belirlenmesi öncesi yaşanan süreçte Manisa'nın Akhisar ilçesi Millet İttifakı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ye bırakılmış, meclis üyeleri fermuar liste olarak belirlenmiş ve belediye başkan yardımcılıklarıyla alakalı görüşmeler yapılmıştı.



CHP, BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDE İYİ PARTİLİ İSME YER VERMEDİ

Seçimlerin sona ermesinin ardından CHP'ye bırakılan Turgutlu Belediyesi'ne 2, Saruhanlı Belediyesi'ne 1 ve Alaşehir Belediyesi'ne 1 İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı atanmıştı. Ancak CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye başkan yardımcısı atamalarını yapmamıştı.



"CHP'Yİ MADDİ MANEVİ DESTEKLEDİK"

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz sosyal medya üzerinden gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamaya imza attı. İYİ Partili Eryılmaz, "Akhisar konusunda sayın belediye başkanı ve sayın milletvekili konuştu. Anlaşılan partim adına konuşma sırası bana geldiği düşüncesi ile bir kaç hususa dikkat çekmek isterim. 31 Mart seçimleri İYİ Parti - CHP Genel Merkezlerinin işbirliği protokolü çerçevesinde Akhisar'da Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayarak CHP adayı Besim Dutlulu'yu maddi manevi desteklenmiştir. 31 Mart Akhisar Belediye Meclis Üyeleri seçimlerinde CHP İl Başkanlığı ve İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından tüm ilçelerimizi kapsayan seçim işbirliği protokolü yapılmış ve imza altına alınmıştır. İYİ Parti olarak CHP'nin Akhisar Belediye Başkanlığı seçiminde belirlediği Besim Dutlulu ismine siyasi etik kurallarına göre hiç bir şekilde karşı çıkma hakkımız olmadığını da düşünerek kayıtsız şartsız destek sağlanmıştır. İYİ Parti adına Belediye Meclis Üyesi adayı olarak CHP listelerinde seçime girecek İYİ Partili isimler üzerinde sıra ve isim değişikliği istenmesi üzerine bizzat il başkanları olarak ve belediye başkan adayı ile seçim öncesi şahsi ofisimde 3'lü görüşme yapılmış ve İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanlığı görüşü de alınarak, Akhisar'da Millet İttifakı'nın kesin başarı sağlayacağına inancımızın tam olduğunu göstermek amacı ile belediye başkan adayının isteklerine büyük ölçüde cevap verilmiştir. İYİ Parti rozetini çıkararak Akhisar halkına sayın belediye başkanı ile el birliğiyle hizmet yapacak isim konusunda İYİ Parti Akhisar Meclis grubunda ve İYİ Parti ilçe yönetiminde isim belirlenmiş belediye başkanına bildirilmiştir" diye konuştu.

"BU BEYANLARI SEÇİM ÖNCESİ YAPMALIYDI"

Eryılmaz, "Seçim öncesinde ve seçim sonrasında işbirliği protokolü gereği İYİ Parti rozetini çıkararak Akhisar halkına sayın belediye başkanı ile el birliğiyle hizmet yapacak belediye başkan yardımcısının ismi konusunda tarafımca, belediye başkanı arasında yapılan görüşmelerde tereddütsüz Besim Dutlulu ile sözlü mutabakat sağlanmıştır. Akhisar Belediye Başkanı seçim sonrası hemen CHP Meclis üyesi bir arkadaşımızı Belediye Başkan yardımcılığına atamıştır. 18 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı açıklamada ise bu tarihten sonra boş olan kadroya, Belediye Başkan Yardımcısı atamayacağını beyan etmiştir. Akhisar CHP ilçe başkanı sürekli tüm Akhisar halkına İYİ Parti ile seçim işbirliği istemediklerini CHP Genel Merkezi tarafından Akhisar'da dayatma yapıldığını ifade etmekten çekinmemekte ve İYİ Partiye gönül vermiş seçmenlerimizi üzmektedir. Bu beyanlarını seçim öncesi yapmalıydı. İYİ Partililer olarak her zaman doğrunun ve sözünün eri olan insanların yanında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Problem siyasetten değil sözünü tutmayan kişilerden kaynaklı" dedi.