Sabah saatlerinde Çankırı'da olan depremlerin ardından bir sarsıntı haberi de Akdeniz'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.09.2019, 19:58
Sabah saatlerinde Çankırı'da olan depremlerin ardından bir sarsıntı haberi de Akdeniz'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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