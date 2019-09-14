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açıklarında 4 büyüklüğünde

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

14.09.2019, 19:58

Sabah saatlerinde 'da olan depremlerin ardından bir sarsıntı haberi de 'den geldi. Afet ve () yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, açıklarında saat 18.02'de 7,98 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın ilçesine 184 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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