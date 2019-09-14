Şehitlere veda

Bölücü terör örgütü PKK’nın Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde düzenlediği hain saldırıda şehit olan 7 sivil dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıyla ilgili ilçe belediye başkanı, belediye fen işleri müdürü ve HDP ilçe başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden Ömer (15), Abit (22), Siraç Yıldız (26) ile Ahmet Ay'ın (23) cenazesi dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kulp Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri ambulansla konvoy eşliğinde getirildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada terör örgütünün, gerçekleştirdiği saldırıyla evine ekmek götürmek için çalışan masum insanları şehit ettiğini söyledi.



'SİZLERE MİNNETTARIZ'



Şehitlere rahmet dileyen Soylu, "Hz. Hüseyin'in şehadetinin içerisinde olduğu, bizi yine bizle buluşturduğu bir ayın içerisindeyiz. Hüseyinlerimizi uğurluyoruz. Ömer 15 yaşındaydı, mazlumdu. Siraç ailesini, eşini, iki çocuğunu bırakarak Allah'a kavuştu. Biliriz ki ekmeğine giden ibadetine gider. Ahmet de aynı. İnancımız bize 'sabredin' der. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç'ımıza mahcup etmesin. Cumhurbaşkanımız, başsağlığı ve sabır diliyor" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde cenaze aracına taşınan cenazeler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla uğurlandı. Ömer, Abit ve Siraç Yıldız'ın cenazesi Koçkar köyünde, Ahmet Ay'ın cenazesi ise Tuzla köyünde toprağa verildi. ÖTE yandan tören sonunda acılı ailelerle görüşen, aralarında Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl ve Hasan Kaçan'ın da bulunduğu bir grup sanatçı başsağlığı dileğinde bulundu.