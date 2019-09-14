‘Terörle mücadeleden galip çıkacağız’

Başkan Erdoğan, Diyarbakır Kulp’taki saldırıyla ilgili, “Terörle mücadelemizi yılmadan sürdürecek ve bu işten mutlaka galip çıkacağız” dedi. Erdoğan, güvenli bölge çalışmalarıyla ilgili ise “Trump ile BM Genel Kurulu’nda görüşeceğiz. PYD/YPG’ye karşı ABD’den beklediğimiz bir tavır var ve bu tavır şu an ABD’de yok” ifadesini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Diyarbakır'daki terör saldırısı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bunlarda bir çılgınlık söz konusu. Ama ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Ve sonunda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu işten galip geleceğiz. 4 şehit ailesi ile birebir görüştüm. Mücadelemiz her şeye rağmen devam edecek. Şu anda HDP'den gözaltılar var, başka gözaltılar da olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM



Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Helikopterlerimiz ABD ile İdlib'te hava harekatı yürütüyor. Bu yeterli mi, değil. Çünkü burada terör örgütü PYD/ YPG'ya karşı ABD'nin tavrını çok önemsiyoruz. Henüz istediğimiz tavır yok. Bu tavrın gelişmesi lazım. 1 hafta önce Sayın Trump ile görüşmüştük. Şimdi de önümüzde BM Genel Kurulu var. Sayın Trump ile görüşmemiz olacak. Bölgedeki çalışmalarımızı da hassasiyetle yürüteceğiz.



ANNELERİN YANINDAYIZ



11 gündür Diyarbakır'da HDP'ye karşı isyan başlatan annelere de destek veren Başkan Erdoğan, "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Canı yanmış, evlat acısı nedir bunu anneler gayet iyi bilir. Ağlarsa anam ağlar diyor ya, gerisi boş ağlar. Şimdi bu iş belki serbest bırakılmış olsa 28 aile falan değil binler oraya akacak. Ama tabi korku var. Fakat buna rağmen şu anda STK'lar Diyarbakır'a gelmeye başladılar. Ben analara şunu söylüyorum. Biz, devlet olarak yanınızdayız" ifadelerini kullandı.



OYALAMA SİYASETİ SABRIMIZI TAŞIRIYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a özel açıklamalarda bulundu. "PYD/ YPG, PKK'nın koludur. Batı'nın bunu görmesi lazım. ABD buralara mühimmat getirdi. Biz nasıl müttefikiz?" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Maalesef güvenli bölge anlayışı beklentilerimizi karşılamıyor. Oyalama siyasetine dönüşüyor. Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız. Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız.