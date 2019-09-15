‘Bunların amacı Yenikapı ruhunu zedelemek’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından partisinin kazandığı büyükşehir ve il belediyeleri için düzenlediği teşekkür ziyaretlerine Bayburt ve Erzincan'da devam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından partisinin kazandığı büyükşehir ve il belediyeleri için düzenlediği teşekkür ziyaretlerine Bayburt ve Erzincan'da devam etti. Bahçeli, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet araçlarıyla ilgili yaptığı kara propagandaya değindi.

ALAYI PALAVRADIR

Muhalefetin amacının Yenikapı ruhunu zedelemek olduğunu ifade eden Bahçeli, "Yenikapı'ya otomobil galerisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeli şahısların varmak istediği yer neresidir? Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı yapılır, 'ne işimiz var orada' derler. CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor savruluyor' iddiasında. Aslında kendisi savruluyor. Bunların amacı Yenikapı ruhunu zedelemektir. Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenler CHP'nin kanatları altında. Yeni sistemin ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar, bu iddiaların alayı palavradır" şeklinde konuştu.



FIRAT'IN DOĞUSU SIRADA

MHP lideri, terör operasyonları ve sınır güvenliği konusunda da sıranın Fırat'ın doğusuna geldiğini kaydederek, "Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur. CHP itiraz etse de sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur. Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır. Cumhur İttifakı'nı siyasi hesap yapmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız" ifadelerini kullandı.