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- sınırında saldırı: 12 sivil hayatını kaybetti

Suriye-Türkiye sınırında saldırı: 12 sivil hayatını kaybetti

15.09.2019, 20:17 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019,21:58

'nın geçtiği haberine göre - sınırındaki beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti. Kanlı saldırı Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Hastanesinin yakınında gerçekleşti ve bir otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Saldırıda ölü sayısın artmasından endişe ediliyor. Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

BOMBA YÜKLÜ BİR ARAÇ İNFİLAK ETTİRİLDİ

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

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