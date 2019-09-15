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Yine yine skandal! Netflix'te Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak...

Yine Netflix yine skandal! Netflix'te Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak...

15.09.2019, 09:57

Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven ve her fırsatta 'ye nefret kusan 'te yine bir yapımda aşağılandı. isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

Netflix, bir kez daha haddini aşıp Türkiye hazımsızlığını gösterdi. Daha önce aleyhimizde yapılmış dizilere yer veren platform, rezaletlerine bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan bir dizide, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

BOĞAZ KESEN CANİ
NETFLIX bunu hep yapıyor, hem de organize bir şekilde. Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı 13 Commandments'in ilk bölümü; bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.


'PİÇLER' DİYE SÖZ EDİLDİ
NETFLIX'TE daha önce yayınlanan Designated Survivor dizisinde ise terörist FETÖ, muhalif bir lider gibi gösterilmiş, Türkler için de 'Piçler!' ifadesi kullanılmıştı. Yine Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.

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