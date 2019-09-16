Taziye evinde cinayet

Gökhan Coşkun, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Coşkun’un sevgilisi olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç’ı, kayınvalidesinin cenaze evinde bıçaklayarak öldürdü. Katil kocanın, cinayet işleyeceğini, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla anlattığı ortaya çıktı

Aydın'da boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Coşkun'un sevgilisi olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç'ı, sosyal medyada arayıp bulmaya çalışan Gökhan Coşkun, kayınvalidesini cenaze evinde, eşi ve Ardıç'ı yakalayınca elini kana buladı. Fatma Coşkun eşinin elinden kurtulurken Gökhan Coşkun, Ardıç'ı (28) bıçak darbeleriyle öldürdü.



AYRI YAŞIYORLARDI



Olay, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Coşkun'dan bir süredir ayrı yaşayan ve kasten yaralama suçundan sabıkalı Gökhan Coşkun (38), eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç'ı bir süredir sosyal medya hesabından arıyordu. Gökhan Coşkun, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımıyla dikkat çekti. Gökhan Coşkun, paylaşımda 'Mavi tişörtlü çocuğu arıyorum. İncirliova'da oturuyor, ismi Tuncay olarak biliyorum. Başka bilgi yok. Tanıyan kim olduğunu bilen varsa Allah aşkına bana haber versin" ifadelerini kullandı.





DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER



Fatma Coşkun'un annesi ise rahatsızlığından dolayı bir süredir Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Fatma Coşkun'un annesi hayatını kaybetti. Kayınvalidesinin ölüm haberini öğrenen Gökhan Coşkun, sosyal medya hesabından ise bu sefer "Allahım en büyüksün en sonunda gebermiş yatacak toprak bulamazsın inşallah cehennem ateşinde yanarsın yaptıkların kul hakkım olarak Allah sorsun hakkımı helal etmiyorum zehir zıkkım olsun inşallah" şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından ise Gökhan Coşkun, "Yarın karşıma kimi çıkaracaksan ona söyle, ölmeyi de öldürmeyi de göze alsın. Sabah ordayım" yazılı paylaşım yaptı. Gökhan Coşkun, adım adım cinayete doğru yürüdü.



SON ANDA KURTULDU



Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Gökhan Coşkun, dün sabah saatlerinde kayınvalidesinin evine geldi. Taziye evinde çıkan tartışma sonrası Gökhan Coşkun, eşi Fatma Coşkun ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç'ı yakaladı. Çıkan tartışmada Gökhan Çoşkun, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Coşkun ile Ardıç'a bıçakla saldırdı. Coşkun'un bıçak darbeleriyle yaralanan Ardıç (28), kanlar içerisinde yerde kaldı. Fatma Coşkun ise Gökhan Coşkun'un elinden son anda kurtarıldı. Çılgın koca, olayın ardından kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Ardıç, hayatını kaybetti.

İHSAN KARATAŞ