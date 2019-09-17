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Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

17.09.2019, 17:01

Milli , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları da ele alındı."

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