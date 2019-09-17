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cinayetinin işlendiği bina taşınıyor!

Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği bina taşınıyor!

17.09.2019, 17:12

Son dakika haberine göre cinayetinin işlendiği ’daki Konsolosluğu, Sarıyer'deki Konsolosluğu'nun yakınına taşınacak.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu taşınıyor. Konsolosluğun yeni adresi Sarıyer'de ABD Konsolosluğu'nun yakınında olacak.

Yeni binada güvenlik önlemlerinin artırılacağı, çevresinin kapalı olacağı ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre satış fiyatı belli değil. Ancak binanın normal değerinin 3'te biri fiyatına satıldığı belirtildi.

BİNA MÜHÜRLENEBİLİR
Hukuk uzmanlarına göre orası halen bir cinayet mahalli. Bu nedenle Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıntılı delil toplama için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebilir.

CİNAYETİN ÜZERİNDEN NEREDEYSE BİR YIL GEÇTİ
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından neredeyse bir yıl geçti. İstanbul başsavcılığının Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim tarihinden önce iddianameyi tamamlaması bekleniyor.

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