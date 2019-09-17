CHP’ye tek adam ayarı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İnönü dönemine özendi. Partide geçmişte Önder Sav’la bütünleşen güçlü genel sekreterlik makamı önce tüzükle ardından da yönetmelik değişikliğiyle sembolik hale geldi. Önceki gün gerçekleşen PM’de vekil adaylarının belirlenmesine getirilen önseçim zorunluluğu da erken seçim ve ittifak durumlarında ortadan kalktı

CHP Parti Meclisi'nin önceki gün yapılan toplantısında tüzük değişiklikleri doğrultusunda hazırlanan yönetmelik değişiklikleri alındı. Yönetmelik değişiklikleri arasında ise partide özellikle Önder Sav döneminde ikinci koltuk olarak adlandırılan ve partinin en önemli makamı olarak kabul edilen genel sekreterlikle ilgili 'üye yazımı' yetkisinin alınması dikkat çekti. CHP'de güçlü genel sekreterliği sembolik bir makam haline getirecek olan düzenlemeyle üye yazımı artık örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından yürütülecek. Bu kapsamda üyelere ait bilgi ve kayıtların tutulması ile her türlü işlemler, tüzüğe uygun olarak Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesindeki "Üye Yazım Bürosu" tarafından yapılacak.



İTTİFAK ENGELİ



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akif Hamzaçebi'nin istifasının ardından genel sekreterliğe atama yapmamış ve genel sekreterlik görevini vekaleten genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek yürütmüştü. Yapılan değişiklikler arasında bir başka dikkat çeken düzenleme ise Parti Meclisi'nde olan ittifakları kurma yetkisinin PM'den alınarak MYK'ya verilmesi oldu. MYK'nın görev tanımları arasında ittifakları kurma yetkisi de sayılırken, bu yetki 'Siyasi ve seçim ittifaklarına ilişkin görüşmeleri yürütür' ifadesiyle yer aldı. Yeni düzenlemeye göre bundan sonra MYK, PM'den yetki almadan doğrudan ittifak görüşmelerini yürütebilecek. Kabul edilen bir başka düzenleme de yine tüzük değişikliği doğrultusunda önseçimle ilgili oldu. Buna göre vekil adaylarının belirlenmesinde mevcut tüzüğe göre yüzde 85 oranında önseçim zorunluluğuna ittifak ve erken seçim durumlarında uyulmayacak.



KURULTAY TAKVİMİ AY SONUNDA İLAN EDİLECEK



Önceki gün yapılan PM'de bazı üyeler MYK'nın kurultay takvimine ilişkin bir çalışması olup olmadığını sordu. Kılıçdaroğlu ise Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya 'kurultay takviminin ne zaman ilan edilebileceği' sorusunu yöneltti. Salıcı ise ay sonunda kurultay takviminin ilan edilebileceği bilgisini verdi. CHP'de en son 2018 Şubat'ın da yapılan olağan kurultayın 2020'nin bahar aylarında yapılması bekleniyor.

EVRİN GÜVENDİK