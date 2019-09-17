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Sezen için yasta

Ege Üniversitesi Sezen için yasta
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Ziraat Fakültesini bu yıl birincilikle bitiren ve yeni bir proje üzerinde çalışan , Kampüsü'nde traktörün çarpması sonucu can verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Korkunç kaza, dün 11.30 sıralarında meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. TÜBİTAK'ın destek verdiği, 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Sezen Zambak, olay yerinde can verdi. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kaza sonrası Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, olay yerine geldi. Kazanın ardından Ege Üniversitesi Senatosu'nca alınan kararla 2 günlük yas ilan edildi.

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