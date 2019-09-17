Pençe-3 Harekatı kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe - 3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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