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Başkan Erdoğan'dan "" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Neşet Ertaş paylaşımı

19.09.2019, 00:14

Türkiye Cumhurbaşkanı , vefatının yedinci yılında 'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;

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