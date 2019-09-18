Gelen son dakika haberine göre; Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Zap bögelsine yapılan hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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