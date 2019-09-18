Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Zap bögelsine yapılan hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

