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'den Rum Kesimi'ne Doğu uyarısı

Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı

19.09.2019, 18:07

Sözcüsü Aksoy, Rum Kesimi'ne Doğu 'deki hidrokarbon arama faaliyetleri üzerinden tepki gösterdi. Aksoy "Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri üzerinden Rum Kesimi uyardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleriyle ilgili yeni anlaşmalar yapmasına tepki gösterdi.

Aksoy, "Yetki alanımızda izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerine fırsat verilmeyecektir. Rum yönetimini Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

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