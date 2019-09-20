1 tabela 1 masa 3 sandalyeye 9 milyon gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer’i genel sekreterliğine getirdiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı’na Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarılmasının yankıları sürerken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bu kadar büyük bir meblağın aktarıldığı vakfın merkezinde sadece bir oda, bir masa ve 3 sandalye olduğu ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisinin yönetim kurulu başkanı olduğu ve en son kardeşi Onur Soyer'i genel sekreterliğine, danışmanı Güven Eken'i de müdürlüğüne getirttiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'na (İZTAV), Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarması gündemdeki yerini koruyor. Yeni Asır, Soyer'in gelen tüm eleştirilere rağmen kardeşini görevden almayı kabul etmeyerek paranın aktarılmasını sağladığı İZTAV'ı araştırdı.



TEK BİR ODADAN İBARET



İZTAV'ın resmi internet sitesinde yazan 'merkez' adresine giden Yeni Asır muhabiri, büyük bir şok yaşadı. Çünkü, vakıf merkezi olarak gösterilen 'Şair Eşref Bulvarı No:50 Kültürpark' adresinde inanılmaz bir manzara vardı. Yalnızca bir odadan oluşan vakıf merkezi bir tabela, bir masa ve 3 sandalyeden ibaretti. İki telefon ahizesinin yer aldığı odanın içinde bir personel de bulunmuyordu. Bu durum, "8.9 milyon lira bir tabela vakfına mı aktarıldı?" sorusunu akıllara getirdi.



"KARDEŞİNİZE KARŞIYIZ"



Yeni Asır, CHP'li Başkan Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'i genel sekreter yaptırdığı İZTAV'a belediye bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarma girişimini 9 Eylül'de manşetine taşımıştı. Konu o gün yapılan Belediye Meclis Toplantısı'nda sert tartışmalara neden oldu. AK Parti'den Soyer'e, "Kardeşinizin gönüllü ya da gönülsüz, ücretsiz de olsa o makamda olmasını doğru bulmuyoruz" çıkışı geldi. Tanıtımla ilgili Büyükşehir bünyesinde çeşitli birimler olduğuna dikkat çeken AK Partililer, "Büyükşehir, ilgili mevzuata göre İhale Kanunu'na uygun davranmak zorunda. Ancak vakıfların hizmet alımlarını düzenleyen bir kanun yok. Şu an İzmir Büyükşehir Meclisi'nde yazılı soru önergelerimize bile cevap alamıyoruz. Bir başka kuruluşa aktarılan bu paranın akıbetiyle ilgili nasıl bilgi alacağız" eleştirisinde bulundu.



ELEŞTİRİLERE SİNİRLENDİ



Toplantıda bu itirazlara çok sinirlenen Başkan Tunç Soyer, AK Partililerin kardeşiyle ilgili talebini kabul etmeyerek, paranın vakfa aktarılmasında ısrar etti. Soyer, "AK Parti bu kararı siyasete alet etmiştir. Vakfı büyütmememizin tek bir nedeni var o da valilik, ticaret odası, borsası hepsi içinde olsun istiyoruz" diye konuştu. Soyer'in ısrarı üzerine 8.9 milyon liranın aktarılması AK Parti'nin ret oyuna karşın kabul edildi.